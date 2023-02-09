Евро продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

В четверг, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой вырос, на 1 коп. и составил 39,69 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 40,29 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составил 42,1 грн. Средний курс продаж опустился на 10 коп. до 43,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,55 грн, максимальный – 42,6 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 43,5 грн.

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Анна Ішутіна

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