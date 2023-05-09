Евро продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

Во вторник, 9 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 37,28 грн. Курс продажи упал на 1 коп. до 37,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,52 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 40,77 грн. Средний курс продаж снизился на 5 коп. до 41,72 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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