Евро продолжает дорожать. Курс валют НБУ
28.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 июня курс гривни по отношению к евро снизился еще на 10 копеек. Относительно доллара национальная валюта остается на прежнем уровне.
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