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Евро в банках немного подешевел, курс доллара – без особых изменений

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 11:58
Евро в банках немного подешевел, курс доллара – без особых изменений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

В пятницу, 7 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 1 коп. и составляет 40,30 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. – до 41,12 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,5 грн, максимальный – 40,80 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,50 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составляет 39,00 грн. Средний курс продаж упал на 16 коп. и достиг 40,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,5 грн, максимальный – 39,60 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 40,8 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.

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