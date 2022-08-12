Евро в кассах банков подорожал на 10 копеек, доллар – почти без изменений. Наличные курсы

В пятницу, 12 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, минимально вырос и составляет 39,11 грн. Курс продажи почти не изменился – 39,97 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,00 грн, максимальный – 39,60 грн. Для продажи минимальный курс – 39,10 грн, максимальный – 40,50 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,92 грн. Средний курс продаж увеличился на 10 коп. и составляет 41,08 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,0 грн, максимальный – 40,52 грн. Для продажи минимальный курс – 40,50 грн, максимальный – 41,70 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Андрей Водяный

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