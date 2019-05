Еврокомиссия оштрафовала пять крупных банков на 1 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG и Royal Bank of Scotland на общую сумму в 1,07 млрд евро ($1,2 млрд) за участие в картельном сговоре на валютном рынке "спот". Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Как отмечают в сообщении, банки сформировали два картеля для манипулирования спотовым валютным рынком для 11 валют: евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк, доллары США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также датские, шведские и норвежские кроны.

Один картель работал с декабря 2007 года по январь 2013 года, а другой - с декабря 2009 года по июль 2012 года.

Антимонопольный комитет Еврокомиссии принял два решения. Первое решение (так называемый картель Forex - Three Way Banana Split) налагает общий штраф в размере 811,2 млн евро на банки Barclays, RBS (Королевский банк Шотландии), Citigroup и JPMorgan. Самый крупный штраф у Citigroup - 310,8 млн евро. По второму решению (так называемый картель Forex-Essex Express) оштрафованы Barclays, RBS и MUFG Bank (ранее Bank of Tokyo-Mitsubishi) на 257,7 млн евро. В этой группе самый большой штраф у Barclays - 94,2 млн евро.

Несмотря на то, что UBS является адресатом обоих решений, он не был оштрафован, так как сообщил о картелях в Еврокомиссию.

"Спотовые операции с иностранной валютой являются одним из крупнейших рынков в мире, каждый день стоимостью в миллиарды евро. Сегодня мы оштрафовали Barclays, Королевский банк Шотландии, Citigroup, JPMorgan и MUFG Bank, и эти картельные решения ясно показывают, что Комиссия не допустит сговор в любом секторе финансовых рынков", - сказала еврокомиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции.

Ранее сообщалось, что управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало американский инвестиционный банк Goldman Sachs International (GSI) на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,7млн) за нарушения в отчетности.

Регуляторы США и Великобритании могут оштрафовать крупнейший банк Германии Deutsche Bank за участие в схеме по отмыванию $80 млрд.