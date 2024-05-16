Европейские банки утроили доходы в России с начала войны – Bloomberg

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Совокупное количество сотрудников пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало лишь на 3% после полномасштабного вторжения, а прибыль выросла примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои деньги, застрявшие в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Deutsche Bank AG резко сократил своих сотрудников в России, в основном из-за закрытия ІТ-центра, однако в прошлом году он также получил там более высокие прибыли, чем в 2021 году, до вторжения. Это достаточно типично для банков, которые все еще имеют деньги в России, учитывая трудности, с которыми европейцы сталкиваются при доставке денег домой, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза, а Intesa – примерно в 20 раз.

Проблема выхода из России

Западные санкции, резко ограничивающие сферу деятельности предприятий в России, вместе с местными правилами и карательными налогами с продаж, затрудняют вывод банковских денег из страны. Дочерние компании иностранных банков в России должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. И они сталкиваются с риском возмездия: Кремль иногда конфискует активы компаний или частных лиц из тех стран, которые он считает недружественными.

Итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от Владимира Путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местными менеджерами подразделения, но сделка замедлилась из-за бюрократических препятствий.

Единственным крупным банком ЕС, которому удалось достичь полного разрыва, является Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию "Росбанк" лишь через несколько недель после вторжения, хотя операция побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на 3 млрд евро. После продажи двух меньших подразделений Société Générale столкнулся с сокращением штата сотрудников в России более чем на 99%.

А голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с Россией, на три четверти, примерно до 1,3 млрд евро.

Банки США столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, хотя у нее еще есть $7 млрд, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке. JPMorgan Chase сообщает, что по состоянию на март у нее в России застряло около $350 млн.

Ни один кредитор не иллюстрирует дилемму европейцев лучше, чем Raiffeisen, который в течение двух лет пытается сократить убытки или выйти с деньгами. Сложное соглашение о репатриации капитала провалилось 8 мая, когда банк заявил, что ему не удалось убедить западных регуляторов поддержать этот план, что поставило его под угрозу нарушения санкций. Raiffeisen заявляет, что он работает над обеспечением соблюдения санкций и что с 2022 года "значительно сократил свою деятельность в России", сократив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 млрд евро, хотя численность его персонала фактически выросла на 7% почти до 10 000. Хотя он предпочел продажу, найти покупателя сложно, и любое соглашение потребует одобрения России.

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Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящих деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил помощь от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что не получил выгоды от его отношений с Путиным. Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию со штатом около 3100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн евро на случай дефолтов в России и сократил свой кредитный портфель на две трети. Генеральный директор Андреа Орсель заявила на майской телефонной конференции, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный выход будет сложно осуществить.

Европейский центральный банк оказывает давление на банки

Медленные темпы побуждали Европейский центральный банк оказывать давление на банки, чтобы они ускорили их уход. По словам анонимного источника, знакомого с ситуацией, вызывает обеспокоенность, что дальнейшее присутствие в России может подвергнуть банки санкциям США и крупным штрафам.

Контролирующий орган попросил все банки с крупным бизнесом в России "ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту по сокращению и выходу из бизнеса", сообщила в мае министр финансов еврозоны Клаудия Бух, главный наблюдательный чиновник центрального банка.