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Европейский инвестбанк выделяет Украине 2 млн евро на срочный ремонт поврежденных больниц

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 13:56
Европейский инвестбанк выделяет Украине 2 млн евро на срочный ремонт поврежденных больниц - Фото
Фото: пресс-служба Минрегиона

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) совместно с Программой развития ООН (ПРООН) выделяют Украине 2 млн евро на восстановление ряда учреждений здравоохранения, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее соглашение подписано во время 5-го Немецко-Украинского экономического форума в Берлине, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.  

Деньги поступят от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) по программе "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". 

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В августе этого года Верховная Рада ратифицировала два грантовых соглашения между Украиной и ЕИБ на 5 млн евро на реализацию данной программы.  

С началом полномасштабной агрессии России, Минрегион совместно с ЕИБ адаптировали программу к нынешней ситуации. В частности, было договорено направить 2 млн евро грантовых средств для быстрого восстановления ряда учреждений здравоохранения. 

В министерстве напоминают, что в июле 2021 года Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение с ЕИБ, которое предусматривает термомодернизацию общественных зданий в Украине, в частности, детских садов, учреждений здравоохранения, школ и т.д. 

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Роман Бриль
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ЕИБ восстановление энергоэффективность минрегион ПРООН
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