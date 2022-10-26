Европейский инвестбанк выделяет Украине 2 млн евро на срочный ремонт поврежденных больниц
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) совместно с Программой развития ООН (ПРООН) выделяют Украине 2 млн евро на восстановление ряда учреждений здравоохранения, пострадавших в результате военной агрессии России. Соответствующее соглашение подписано во время 5-го Немецко-Украинского экономического форума в Берлине, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Деньги поступят от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) по программе "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".
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В августе этого года Верховная Рада ратифицировала два грантовых соглашения между Украиной и ЕИБ на 5 млн евро на реализацию данной программы.
С началом полномасштабной агрессии России, Минрегион совместно с ЕИБ адаптировали программу к нынешней ситуации. В частности, было договорено направить 2 млн евро грантовых средств для быстрого восстановления ряда учреждений здравоохранения.
В министерстве напоминают, что в июле 2021 года Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение с ЕИБ, которое предусматривает термомодернизацию общественных зданий в Украине, в частности, детских садов, учреждений здравоохранения, школ и т.д.
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