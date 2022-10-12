Украина получила 550 млн евро экстренной поддержки от Европейского инвестбанка

Украина получила второй транш в размере 550 млн евро в рамках пакета экстренного реагирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 1,59 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Остальные 540 млн евро будут использованы для восстановления проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, по мере их реализации.

Второй транш помощи от ЕИБ позволит Украине покрыть неотложные финансовые потребности и отремонтировать некоторые объекты наиболее поврежденной инфраструктуры, в том числе энергетической.

"На днях Россия снова обострила ход войны, нанеся удары по гражданским объектам в Украине. Этому варварству нет оправдания. Война России против Украины – это война против европейских ценностей. Мы все должны быть готовы защищать их. Вместе с нашими партнерами из ЕС мы работаем над активизацией деятельности, чтобы Украина могла быстро восстановиться и продолжить развиваться как свободная и демократическая нация", – заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЕИБ. Он ожидает, что банк станет одним из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении Украины.

С начала большой войны общая помощь ЕИБ Украине составила уже более 1,7 млрд евро. Первые 668 млн евро банк перечислил в течение нескольких дней после вторжения, а в сентябре и начале октября – добавил еще 1,05 млрд евро.

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Андрій Водяний

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