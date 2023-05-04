Федрезерв снова повысил ставку, несмотря на банкротства банков
Федеральная резервная система США в среду объявила об очередном повышении базовой ставки на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%.
Ставка федерального финансирования находится на уровне, который в последний раз был в 2007 году накануне мирового финансового кризиса.
В пресс-релизе Федрезерва на этот раз нет слов о необходимости дальнейшего усиления денежно-кредитной политики, как в прошлый раз в марте.
"Американская банковская система надежна и устойчива. Жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будут отражаться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен. Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками" – говорится в заявлении ФРС.
На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что решение о том, следует ли делать паузу в цикле повышения ставок, будет принято на июньском заседании.
По словам Пауэлла, инфляция в США замедлилась по сравнению с серединой прошлого года, но ценовое давление остается высоким. Процесс возврата инфляции к целевому показателю 2% далек от завершения.
Прогнозы ФРС для инфляции не допускают возможности понижения ставки в течение ближайших месяцев, сказал он.
Он отметил, что Федрезерв пытается оценить, достаточен ли текущий уровень ставки, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому показателю. "Сейчас сказать это с уверенностью нельзя", – подытожил Пауэлл.
- Федрезерв США увеличивает базовую ставку с марта 2022 года для борьбы с инфляцией.
- В начале 2023 года внезапное и резкое усиление денежно-кредитной политики привело к банкротству ряда банков, среди которых крупнейший со времен мирового финансового кризиса – First Republic.
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