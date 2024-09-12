ФГИ передал $6,4 млн со счетов Богуслаева в Фонд ликвидации последствий агрессии РФ

Активы Богуслаева на счетах Мотор-Банка оценивались в 554 млн грн

Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Фонд госимущества перечислил в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России $6,48 млн (266,9 млн грн) со счетов экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева в Мотор-Банке. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

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В августе ФГИ уже передавал в фонд ликвидации 79,5 млн грн со счетов ПУМБ из пула национализированных активов Богуслаева. До этого были переданы активы на 366 млн грн.

По решению ВАКС активы на 600 млн грн Богуслаева и Петра Кононенко, экс-директора московского представительства Мотор Сичи, были конфискованы и переданы в управление Фонда госимущества в апреле этого года.

Речь шла о средствах Богуслаева на счетах в Мотор-Банке (554 млн грн) и ПУМБ, также доли или 100% в компаниях Золотая астра, Страховая компания Мотор-Гарант, Винницкий авиационный завод, Вертолеты МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс вся недвижимость и земельные участки в Запорожской области.

Также в управление ФГИ переданы части компаний, принадлежавших Кононенко: Жекон, Перспектива-высокие технологии и Промзапал.

В течение 2024 года ФГИ направил в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии сумму, эквивалентную 803,6 млн грн.