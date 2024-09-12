ФДМ передав $6,4 млн із рахунків Богуслаєва до Фонду ліквідації наслідків агресії РФ

В'ячеслав Богуслаєв (Фото - LIGA.net)

Фонд держмайна перерахував до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії $6,48 млн (266,9 млн грн) з рахунків експрезидента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва у Мотор-Банку. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

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У серпні ФДМ вже передавав до фонду ліквідації 79,5 млн грн з рахунків ПУМБ з пулу націоналізованих активів Богуслаєва. До цього було передано активи на 366 млн грн.

За рішенням ВАКС активи на 600 млн грн Богуслаєва та Петра Кононенка, ексдиректора московського представництва Мотор Січі, були конфісковані та передані до управління Фонду держмайна у квітні цього року.

Йшлося про кошти Богуслаєва на рахунках у Мотор-Банку (554 млн грн) та ПУМБ, також частки або 100% у компаніях Золота астра, Страхова компанія Мотор-Гарант, Вінницький авіаційний завод, Вертольоти МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс вся нерухомість та земельні ділянки в Запорізькій області.

Також до управління ФДМ передано частини компаній, які належали Кононенку: Жекон, Перспектива-високі технології та Промзапал.

Протягом 2024 року ФДМ направив до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії суму, еквівалентну 803,6 млн грн.