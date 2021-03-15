ФГВФЛ просит Верховный суд разблокировать иск против Рожковой на 1,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц просит Верховный суд разблокировать иск в отношении действующего заместителя главы Национального банка Украины Катерины Рожковой.

Как пишет Finbalance, 27 января Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 14 сентября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08 декабря 2020 (дело №910/12955/20), которыми Фонду был возвращен иск к бывших членов правления и набсовета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

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Среди ответчиков по этому делу – Катерина Рожкова (бывший и.о. главы правления Платинум Банка), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава набсовета) и другие лица.

Согласно судебным материалам, ранее ФГВФЛ отмечал, что во время ликвидации Платинум Банка выявил факты принятия решений должностными лицами банка, "на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных активных операций, а именно продление конечных сроков возврата кредитных средств".

Возвращая исковое заявление ФГВФЛ, суд первой инстанции отмечал, что заявленные истцом требования "не связаны между собой основаниями возникновения и не связаны представленными доказательствами, поэтому не могут считаться однородными", а в исковом заявлении "отсутствует обоснование необходимости рассмотрения исковых требований по различным основаниям возникновения".

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции.

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22 августа 2020 года ФГВФЛ подал в Хозяйственный суд Киева иск к бывшим членам правления и набсовета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

16 октября 2020 года ФГВФЛ опубликовал официальное заявление относительно реакции СМИ на иск Фонда к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум Банка. Подробнее тут.

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Юрий Тарасовский

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