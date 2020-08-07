ФГВФЛ завершил ликвидацию банка экс-главы Николаевской ОГА Савченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации Авант-Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"В единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о государственной регистрации прекращения ПАО Авант-Банк как юридического лица, и, таким образом, ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - говорится в сообщении.

Требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Ранее, ФГВФЛ сообщал, что 96% вкладчиков Авант-Банка получили возмещения в полном объеме. Сумма выплат составила 550 млн грн.

Авант-Банк был отнесен к категории проблемных в декабре 2015 года. В январе 2016 года НБУ объявил банк неплатежеспособным, а в феврале в банк была введена временная администрация и началась процедура ликвидации банка.

На момент ликвидации единственным акционером Авант-Банк была компания Стабил Холдинг, подконтрольная главе набсовета банка Игорю Завацкому.

Как сообщал НБУ, реальным владельцем Авант-Банк был народный депутат VIII созыва от БПП и экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

В феврале Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию двух банков.

9 июня ФГВФЛ завершил продажу активов Дельта Банка.

13 июля суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка.

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Роман Брыль

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