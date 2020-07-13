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Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка

13.07.2020, 11:40
Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка - Фото
Екатерина Рожкова (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Хозяйственный суд Киева вернул Фонду гарантирования вкладов физических лиц без рассмотрения его исковое заявление к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 грн, сообщает FinBalance.

Среди ответчиков были в т.ч. Катерина Рожкова (экс-и.о. главы правления Платинум Банка, нынешний и.о. главы НБУ, первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета), другие лица.

Суд решил, что Фонд гарантирования не обосновал основания для объединения исковых требований по делу №910/6534/20.

ФГВФЛ обосновывал иск тем, что экс-должностные лица Платинум Банка, "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

В Фонде также отмечают, что среди таких решений были как кредитование некоторых компаний, так и "заведомо убыточные активные операции". Подробнее тут.

  • 22 июня стало известно, что ФГВФЛ подал в Хозсуд Киева иск к бывшим членам правления и набсовета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.
  • Летом 2017 года Рожкова в интервью Finbalance комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в Платинум Банка - это инсайдерские займы. Рожкова отмечала, что предприятия кредитовали в иностранной валюте и на рыночных условиях. "Однако вследствие ухудшения финансово-экономической ситуации в Украине, роста курса иностранной валюты, банком проведена реструктуризация задолженности предприятий путем продления сроков погашения задолженности и снижение процентной ставки", - объясняла Рожкова.
  • Кроме того, она напомнила, что в мае 2015 года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц. В результате чего Платинум Банк в июне того же года признал определенных заемщиков связанных с банком лицами, а в дальнейшем откорректировал перечень связанных с банком лиц и согласовал его с Нацбанком.
  • Нацбанк признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.
Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.

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Юрий Тарасовский
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