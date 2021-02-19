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Альфа-Банк обвинили в нарушении интеллектуальных прав. Банк настаивает на законности

19.02.2021, 13:56
Альфа-Банк обвинили в нарушении интеллектуальных прав. Банк настаивает на законности - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
дополнено

Альфа-Банк с марта 2020 года прекратил выполнять свои финансовые обязательства перед разработчиком системы онлайн-бантинга для предпринимателей "Ок,Альфа!" финтех-компании Финик.Про, сообщает юрфирма Ario Law Firm, представляющая интересы разработчика.

"Речь идет о не подписании актов приема-передачи выполненных работ и расчетов за полученные услуги. Это значит, что Альфа-Банк не получил имущественного права интеллектуальной собственности на использование отдельных функций "Ок, Альфа!". Но продолжает противоправно использовать этот функционал в программе", – говорится в релизе.

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В Альфа-Банке настаивают на законном использовании приложения.

"Спор между банком и ТОВ "Финик.Про" является обычным хозяйственным спором, который в настоящее время решается в судебном порядке. Мы уверены, что в ближайшее время по нему будет вынесено законное решение, – заявили в пресс-службе Альфа-банка. - Всеми системами, в том числе системой "ОК, Альфа!", банк пользуется на законных основаниях, Поэтому мы уверены, что данная ситуация не отразится на клиентах".

Дело рассматривает Хозсуд Киева. Претензии Финик.Про – 3,5 млн грн, следует из материалов, опубликованных в реестре судебных дел.

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15 октября 2019 года Альфа-Банк завершил реорганизацию Укрсоцбанка путем присоединения по упрощенной процедуре и назначил нового главу объединенного банка. 

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Роман Брыль
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