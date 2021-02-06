Альфа-Банк покупает Idea Bank в Украине. Сделку закроют до конца лета 2021 – СМИ

Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине. Об этом сообщает издание FinClub со ссылкой на источники в банковских кругах.

"Рафал Ющак (генеральный менеджер Альфа-Банка – Ред.) приезжал к собственнику Лешеку Чернецкому и договорился о продаже, потому что Лешека "прижал" польский регулятор", – цитирует FinClub одного из собеседников.

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Также FinClub утверждает, что один из топ-менеджеров Альфа-Банка подтвердил изданию факт переговоров, но не назвал сумму сделки.

Стороны планируют закрыть сделку до конце лета 2021 года, добавляют собеседники FinClub.

В пресс-службе Альфа-Банка информацию о сделке изданию не подтвердили.

В FinClub добавляют, что собственник украинского Idea Bank объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding S.A., которому принадлежит 100% акций украинского Idea Bank, подписали 5 февраля с неназванным "лицом, работающим на украинском рынке", соглашение относительно двух компаний – Idea Bank и Нью Финанс Сервис.

"В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверке компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки", – цитирует FinClub текст сообщения.

Getin Holding S.A. согласился предоставить участнику торгов "на период до 30 апреля 2021 эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний".

Согласно первоначальному графику, согласованному сторонами, дата закрытия потенциальной сделки по продаже акций компаний установлена ​​на 30 сентября 2021 года.

В конце 2019 года польский холдинг Getin Holding S.A. хотел продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн. В конце июля стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказались продавать банк.

21 сентября 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте владельца польского банка Idea Bank Лешка Чарнецкого.

4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции.

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Роман Брыль

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