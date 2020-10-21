Fitch подтвердил рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз "стабильный"

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков – ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка – на уровне "В" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch также оставил на текущем уровне рейтинги устойчивости всех четырех банков.

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Подтверждение рейтингов выражает позитивные ожидания агентства относительно потенциальной поддержки, которую госбанки, в случае необходимости, могут получить от правительства, говорится в сообщении.

Fitch также отмечает, что госсобственность ПриватБанка не является стратегической и государство может продать контрольный пакет банка. Значение ПриватБанка для банковской системы Украины остается высоким, и даже после продажи государство будет оказывать поддержку банку, считают в Fitch.

Рейтинг устойчивости госбанков отражает их чувствительность к циклической операционной среде в Украине, значительную долю долларовых кредитов (за исключением ПриватБанка), высокую долю привязки к ОВГЗ.

Fitch отмечает, что госбанки накопили достаточный буфер ликвидности, поскольку кредитная активность потребителей оставалась низкой в третьем квартале.

Агентство ожидает, что ВВП Украины сократится на 6,5% в 2020 году и восстановится на уровне 3,8% в 2021 году.

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Роман Брыль

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