Fitch подтвердил рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков – ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка – на уровне "В" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Fitch также оставил на текущем уровне рейтинги устойчивости всех четырех банков.
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Подтверждение рейтингов выражает позитивные ожидания агентства относительно потенциальной поддержки, которую госбанки, в случае необходимости, могут получить от правительства, говорится в сообщении.
Fitch также отмечает, что госсобственность ПриватБанка не является стратегической и государство может продать контрольный пакет банка. Значение ПриватБанка для банковской системы Украины остается высоким, и даже после продажи государство будет оказывать поддержку банку, считают в Fitch.
Рейтинг устойчивости госбанков отражает их чувствительность к циклической операционной среде в Украине, значительную долю долларовых кредитов (за исключением ПриватБанка), высокую долю привязки к ОВГЗ.
Fitch отмечает, что госбанки накопили достаточный буфер ликвидности, поскольку кредитная активность потребителей оставалась низкой в третьем квартале.
Агентство ожидает, что ВВП Украины сократится на 6,5% в 2020 году и восстановится на уровне 3,8% в 2021 году.
- 23 апреля 2020 года Fitch ухудшил прогноз для Украины с позитивного на стабильный.
- 5 сентября Fitch оставил без изменений кредитный рейтинг Украины.
- 12 сентября Fitch изменил рейтинг Укрзализныци с негативного на стабильный.
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