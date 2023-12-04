Фонд ЄС для Украины утвердил первый проект – 25 млн евро на поддержку предпринимателей

EU for Ukraine Fund 4 декабря утвердил первый проект. Деньги направят в акционерный капитал фонда прямых инвестиций для Украины Horizon Capital

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Комитет вкладчиков созданного весной 2023 года Европейским инвестиционным банком фонда EU for Ukraine Fund (Европейский Фонд для Украины) 4 декабря утвердил первый проект. Об этом идет речь на сайте банка.

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Проект предусматривает инвестиции в размере 25 млн евро в акционерный капитал фонда прямых инвестиций для Украины Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), которым управляет американская компания прямых инвестиций Horizon Capital.

Это финансирование нацелено, прежде всего, на экспортоориентированные технологические компании с небольшими активами и высоким уровнем человеческого капитала, в основе которого – мощная база инженерных кадров в регионе.

EU for Ukraine Fund является частью более широкой программы EU for Ukraine Initiative ("Инициатива ЕС для Украины"), направленной на быстрое решение неотложных потребностей Украины и укрепление ее экономической стабильности.



Из более чем 400 млн евро от 18 государств-членов ЕС — Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Словакии, Испании и Швеции — фонд имеет намерение расширяться благодаря дополнительным вкладам.

"Благодаря вкладам государств-членов ЕС мы настроены оказать немедленную поддержку малым и средним предприятиям и частному сектору, которые играют решающую роль в поддержке экономики Украины в эти сложные времена", – прокомментировала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, которая отвечает за операции банка в Украине.

Европейский инвестиционный банк является одним из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7,3 млрд евро. С начала полномасштабной войны ЕИБ значительно увеличил свою активность, предоставив 1,7 млрд евро помощи на срочный ремонт инфраструктуры. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в 4 млрд евро для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах Евросоюза.

"Эта инвестиция увеличит капитал, доступный для украинских предпринимателей, и поддержит экономическую устойчивость страны, создавая рабочие места с высокой добавленной стоимостью, увеличивая налоговые поступления, способствуя гендерно сбалансированному инвестированию, а также дальнейшей диджитализации и инновациям", – заявила учредительница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

Horizon Capital – ведущая компания прямых инвестиций в Украине с активами $ 1,5 млрд от инвесторов с капиталом, объем которого превышает $ 630 млрд. Всего за пять лет компании удалось привлечь более $ 750 млн.



Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на поддержке предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстрорастущие, преимущественно технологические и экспортноориентированные предприятия в Украине и Молдове.



– ведущая компания прямых инвестиций в Украине с активами $ 1,5 млрд от инвесторов с капиталом, объем которого превышает $ 630 млрд. Всего за пять лет компании удалось привлечь более $ 750 млн.Инвестиционная стратегия компании сосредоточена на поддержке предпринимателей-визионеров, возглавляющих быстрорастущие, преимущественно технологические и экспортноориентированные предприятия в Украине и Молдове. Фонды под управлением Horizon Capital инвестировали в более 172 компаний, в которых трудоустроены более 80 000 человек.

Фонд HCGF IV планирует привлечь по меньшей мере 274 млн евро для инвестиций в акционерный капитал с фокусом на технологических, экспортоориентированных малых и средних предприятиях (МСП) Украины и Молдовы.

При поддержке институциональных инвесторов, в частности ЕИБ, фонд HCGF IV призван усилить присутствие бизнесов Украины и Молдовы на рынке и поддержать их усилия по расширению.

В частности, речь идет о таких секторах, как услуги и продукты в сфере IT, электронная коммерция, инновационная розничная торговля, высокотехнологичные и потребительские товары, а также финтех.