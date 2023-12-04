Фонд ЄС для України затвердив перший проект – 25 млн євро на підтримку підприємців

EU for Ukraine Fund 4 грудня затвердив перший проєкт. Гроші спрямують в акціонерний капітал фонду прямих інвестицій для України Horizon Capital

Фото: Depositphotos

Комітет вкладників створеного навесні 2023 року Європейським інвестиційним банком фонду EU for Ukraine Fund (Європейська Фундація для України) 4 грудня затвердив перший проєкт. Про це йдеться на сайті банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Проєкт передбачає інвестиції розміром 25 млн євро в акціонерний капітал фонду прямих інвестицій для України Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), яким керує американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital.

Це фінансування націлене насамперед на експортноорієнтовані технологічні компанії з невеликими активами та високим рівнем людського капіталу, в основі якого – потужна база інженерних кадрів у регіоні.

EU for Ukraine Fund є частиною ширшої програми EU for Ukraine Initiative ("Ініціатива ЄС для України"), спрямованої на швидке вирішення нагальних потреб України та зміцнення її економічної стабільності.



З понад 400 млн євро від 18 держав-членів ЄС — Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Данії, Естонії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Іспанії та Швеції — фонд має намір розширюватися завдяки додатковим внескам.

"Я рада бачити стрімке розгортання фонду EU for Ukraine Fund, що підтверджує нашу відданість швидким, орієнтованим на результат діям на підтримку України. Завдяки внескам держав-членів ЄС ми налаштовані надати негайну підтримку малим і середнім підприємствам і приватному сектору, які відіграють вирішальну роль у підтримці економіки України в ці складні часи", – прокоментувала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за операції банку в Україні.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7,3 млрд євро. З початку повномасштабної війни ЄІБ значно збільшив свою активність, надавши 1,7 млрд євро допомоги на терміновий ремонт інфраструктури. Банк ЄС також надав кредитну лінію у 4 млрд євро для підтримки інтеграції біженців з України в країнах Євросоюзу.

"Ця інвестиція збільшить капітал, доступний для українських підприємців, та підтримає економічну стійкість країни, створюючи робочі місця з високою доданою вартістю, збільшуючи податкові надходження, сприяючи гендерно збалансованому інвестуванню, а також подальшій диджиталізації та інноваціям", – заявила засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна.

Horizon Capital – провідна компанія прямих інвестицій в Україні з активами $1,5 млрд від інвесторів з капіталом, обсяг якого перевищує $630 млрд. Всього за п'ять років компанії вдалося залучити понад $750 млн.



Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на підтримці підприємців-візіонерів, котрі очолюють швидкозростаючі, переважно технологічні та експортноорієнтовані підприємства в Україні та Молдові.



Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 172 компанії, в яких працевлаштовані понад 80 000 осіб.

Фонд HCGF IV планує залучити щонайменше 274 млн євро для інвестицій в акціонерний капітал з фокусом на технологічних, експортноорієнтованих малих та середніх підприємствах (МСП) України та Молдови.

За підтримки інституційних інвесторів, зокрема ЄІБ, фонд HCGF IV має на меті посилити присутність бізнесів України та Молдови на ринку та підтримати їхні зусилля з розширення.

Зокрема, йдеться про такі сектори, як-от послуги та продукти у сфері IT, електронна комерція, інноваційна роздрібна торгівля, високотехнологічні та споживчі товари, а також фінтех.