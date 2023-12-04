Фонд ЄС для України затвердив перший проект – 25 млн євро на підтримку підприємців
Комітет вкладників створеного навесні 2023 року Європейським інвестиційним банком фонду EU for Ukraine Fund (Європейська Фундація для України) 4 грудня затвердив перший проєкт. Про це йдеться на сайті банку.
Проєкт передбачає інвестиції розміром 25 млн євро в акціонерний капітал фонду прямих інвестицій для України Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), яким керує американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital.
Це фінансування націлене насамперед на експортноорієнтовані технологічні компанії з невеликими активами та високим рівнем людського капіталу, в основі якого – потужна база інженерних кадрів у регіоні.
З понад 400 млн євро від 18 держав-членів ЄС — Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Данії, Естонії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Словаччини, Іспанії та Швеції — фонд має намір розширюватися завдяки додатковим внескам.
"Я рада бачити стрімке розгортання фонду EU for Ukraine Fund, що підтверджує нашу відданість швидким, орієнтованим на результат діям на підтримку України. Завдяки внескам держав-членів ЄС ми налаштовані надати негайну підтримку малим і середнім підприємствам і приватному сектору, які відіграють вирішальну роль у підтримці економіки України в ці складні часи", – прокоментувала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за операції банку в Україні.
"Ця інвестиція збільшить капітал, доступний для українських підприємців, та підтримає економічну стійкість країни, створюючи робочі місця з високою доданою вартістю, збільшуючи податкові надходження, сприяючи гендерно збалансованому інвестуванню, а також подальшій диджиталізації та інноваціям", – заявила засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна.
Інвестиційна стратегія компанії зосереджена на підтримці підприємців-візіонерів, котрі очолюють швидкозростаючі, переважно технологічні та експортноорієнтовані підприємства в Україні та Молдові.
Фонди під управлінням Horizon Capital інвестували у понад 172 компанії, в яких працевлаштовані понад 80 000 осіб.
Фонд HCGF IV планує залучити щонайменше 274 млн євро для інвестицій в акціонерний капітал з фокусом на технологічних, експортноорієнтованих малих та середніх підприємствах (МСП) України та Молдови.
За підтримки інституційних інвесторів, зокрема ЄІБ, фонд HCGF IV має на меті посилити присутність бізнесів України та Молдови на ринку та підтримати їхні зусилля з розширення.
Зокрема, йдеться про такі сектори, як-от послуги та продукти у сфері IT, електронна комерція, інноваційна роздрібна торгівля, високотехнологічні та споживчі товари, а також фінтех.
- Міська влада Києва планує переговори з ЄІБ про виділення грошей на комплексну модернізацію 220 вагонів метро і придбання ще 95 нових.
- 27 листопада 2023 року Європейський інвестиційний банк оголосив про відкриття у Києві нового регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи.