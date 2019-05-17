Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию неплатежеспособного Терра Банка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

15 мая 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества Терра Банк как юридического лица.

Реклама

В ФГВФЛ отмечают, что ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

В сообщении также говорится, что требования кредиторов к банку считаются погашенными, а полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора ПАО Терра Банк прекращены.

Напомним, что 16 мая ФГВФЛ завершил ликвидацию неплатежеспособного банка Стандарт, а 14 мая ликвидировал банк Даниэль.