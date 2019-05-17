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17.05.2019, 14:42

Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

ФГВФЛ завершил ликвидацию Терра Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию неплатежеспособного Терра Банка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

15 мая 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения публичного акционерного общества Терра Банк как юридического лица.

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В ФГВФЛ отмечают, что ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

В сообщении также говорится, что  требования кредиторов к банку считаются погашенными, а полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора ПАО Терра Банк прекращены.

Напомним, что 16  мая ФГВФЛ завершил ликвидацию неплатежеспособного банка Стандарт, а 14 мая ликвидировал банк Даниэль.

 

 

 

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Теги: фгвфл, ликвидация банка, Терра Банк
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