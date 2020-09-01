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Фонд гарантирования начал выплату юрклиентам обанкротившейся дочки российского банка

01.09.2020, 10:24
Фонд гарантирования начал выплату юрклиентам обанкротившейся дочки российского банка - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перешел к расчетам с кредиторами седьмой очереди – бизнесом и другими юридическими лицами – ликвидированного ВТБ Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.  

"Это свидетельствует о том, что когда банк был передан в управление фонда, он имел реальные активы. В большинстве неплатежеспособных банков, попавших под управление фонда с 2012 года, активы существовали только "на бумаге", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года НБУ объявил ВТБ-Банк неплатежеспособным. Причиной стало отсутствие реальных действий со стороны собственников банка для улучшения его ликвидности и финансового состояния после причисления к категории проблемных.

По состоянию на 1 августа 2020 года вкладчики ВТБ-Банк получили 828,2 млн грн (88,3% от общей суммы возмещения).

Всего, банки под управлением фонда выплатили своим кредиторам в июле 2020 года 796 млн грн.

Внеочередные выплаты Нацбанку за отчетный период провели КБ Надра (205 млн грн) и Дельта Банк (37 млн грн).

С начал года фонд удовлетворил требования кредиторов на сумму 6,1 млрд грн. Из них 3,4 млрд грн – внеочередные выплаты.

На начало августа фондом подано 58 исковых заявлений против 42 банков. Общее количество истцов, связанных с этими банками – 743 человека. Общая сумма исковых требований - 98,4 млрд грн.

  • В декабре 2018 года у АО ВТБ Банк, дочки российской группы компаний ВТБ была отозвана лицензия на банковскую деятельность.
  • 27 декабря Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн (минимальная цена - 75 млн грн). В рамках голландского аукциона выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн. 
  • 27 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка Аркада с рынка
  • 31 августа Фонд гарантирования вкладов на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн. Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". 

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Роман Брыль
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