Фонд гарантирования начал выплату юрклиентам обанкротившейся дочки российского банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перешел к расчетам с кредиторами седьмой очереди – бизнесом и другими юридическими лицами – ликвидированного ВТБ Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Это свидетельствует о том, что когда банк был передан в управление фонда, он имел реальные активы. В большинстве неплатежеспособных банков, попавших под управление фонда с 2012 года, активы существовали только "на бумаге", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года НБУ объявил ВТБ-Банк неплатежеспособным. Причиной стало отсутствие реальных действий со стороны собственников банка для улучшения его ликвидности и финансового состояния после причисления к категории проблемных.

По состоянию на 1 августа 2020 года вкладчики ВТБ-Банк получили 828,2 млн грн (88,3% от общей суммы возмещения).

Всего, банки под управлением фонда выплатили своим кредиторам в июле 2020 года 796 млн грн.

Внеочередные выплаты Нацбанку за отчетный период провели КБ Надра (205 млн грн) и Дельта Банк (37 млн грн).

С начал года фонд удовлетворил требования кредиторов на сумму 6,1 млрд грн. Из них 3,4 млрд грн – внеочередные выплаты.

На начало августа фондом подано 58 исковых заявлений против 42 банков. Общее количество истцов, связанных с этими банками – 743 человека. Общая сумма исковых требований - 98,4 млрд грн.

В декабре 2018 года у АО ВТБ Банк, дочки российской группы компаний ВТБ была отозвана лицензия на банковскую деятельность.

27 декабря Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн (минимальная цена - 75 млн грн). В рамках голландского аукциона выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн.

27 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка Аркада с рынка .

31 августа Фонд гарантирования вкладов на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка , в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн. Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.