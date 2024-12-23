Фонд гарантирования продает активы девяти банков. В том числе – Айбокс Банк, Банк Конкорд
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу активы банков, которые проходят ликвидацию, суммарно на 16,5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"На этой неделе (23 – 27 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов девяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн", – говорится в сообщении.
Из них на сумму почти 16,3 млрд. грн. выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 212,8 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, выставлена на продажу дебиторская задолженность перед банками на 2,1 млн. грн., ценные бумаги за 0,3 млн. грн.
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