Активы Банка Сич выставили на повторную продажу

Фото: Банк Сич

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторную продажу активы АО "Банк Сич" по стартовой цене 13,3 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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Аукцион состоится 28 июня 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

"Лот состоит из права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и дебиторской задолженности. Активы выставляют на торги во второй раз", – говорится в сообщении.

Заемщик не находится в процедуре банкротства и ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. В обеспечение по выставленному на аукцион кредиту оформлена коммерческая недвижимость (нежилое здание площадью 1 672,5 кв.м) в г. Харьков.

В Фонде гарантирования обращают внимание, что на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке. Начальная цена лота – 13,3 млн грн.

Торги будут проходить с пошаговым повышением начальной цены.

Банк Сич признали неплатежеспособным из-за технического дефолта – банк не выплатил НБУ 68 млн грн, имея ликвидности более чем на 750 млн грн. Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансу — более 3 млрд грн. На такое погашение у банка уже точно не было средств.

Поэтому с банка регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. В конце концов обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.

Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управлял Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited.

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