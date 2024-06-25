Активи Банку Січ виставили на повторний продаж

Фото: Банк Січ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний продаж активи АТ "Банк Січ" за стартовою ціною 13,3 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Аукціон відбудеться 28 червня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

"Лот складається з права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, та дебіторської заборгованості. Активи виставляють на торги вдруге", – йдеться в повідомленні.

Позичальник не перебуває в процедурі банкрутства і провадить діяльність у галузі будівництва житлових і нежитлових будівель. У забезпечення за виставленим на аукціон кредитом оформлено комерційну нерухомість (нежитлова будівля площею 1 672,5 кв.м) у м. Харків.

У Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитним договором майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку. Початкова ціна лота – 13,3 млн грн.

Торги будуть проходити з покроковим підвищенням початкової ціни.

Банк Січ визнали неплатоспроможним через технічний дефолт – банк не виплатив НБУ 68 млн грн, маючи ліквідності на понад 750 млн грн. Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом — понад 3 млрд грн. На таке погашення у банку вже точно не було коштів.

Тому з банку регулятор стягнув цінні папери, які були заставою за кредитом. Насамкінець, обставини дефолту (тобто невиконання зобов'язань за боргом) через відсутність грошей регулятор використав як привід для банкрутства.

Акціонери банку — Олег Баланда (55,6% акцій), Валерій Раздорожний (31%), а також Андрій Мельник та Олег Губанов. Водночас як вважають в НБУ, реально банком керував Денис Горбуненко, власник кіпрської Raga Establishment Limited.

Читайте також: Показовий урок. Нацбанк виводить з ринку Банк Січ. Той спеціально пішов у дефолт перед НБУ