Фонд гарантування виставив на торги активи дев'яти банків. Серед них – Айбокс Банк, Банк Конкорд

Банки. Колаж: LIGA.net

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, загалом на 16,5 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Цього тижня (23 – 27 грудня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів дев’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить близько 16,5 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Із них на суму майже 16,3 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 212,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 2,1 млн грн, цінні папери за 0,3 млн грн.

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