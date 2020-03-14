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Фонд гарантирования продает коллекцию икон обанкротившегося банка

Фонд гарантирования продает коллекцию икон обанкротившегося банка
14.03.2020, 17:20

ФГВФЛ выставил на продажу 43 иконы Родовид Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проведет 16 марта аукцион по продаже икон, находящихся на балансе ликвидируемого Родовид Банка. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о 43 иконах, которые украшали стены главного офиса банка и были частью коллекции финучреждения. Стартовые цены лотов установлены в диапазоне от 960 до 312 000 грн.

В Фонде подчеркивают, что каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность как произведения искусства и актива.

"Отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность", – отмечают в ФГВФЛ.

Иконы будут проданы на английском аукционе в системе ProZorro.Продажи.

Кучук Марина
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фгвфл родовид банк иконы
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