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10.06.2019, 12:07

Фонд гарантирования продал активов Дельта Банка на 4,8 млрд грн

Фонд гарантирования продал активов Дельта Банка на 4,8 млрд грн

ФГВФЛ и НБУ продали пул активов банка-банкрота с дисконтом 96%

7 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов Дельта Банка на 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн (то есть с дисконтом 96,2%). Об этом сообщает Finbalance.

Стартовая цена на лот была 868,8 млн грн (она снижалась несколько раз после предыдущих неудачных аукционов). Минимально допустимая цена на аукционе была предусмотрена на уровне 173,8 млн грн.

По данным ФГВФЛ, некоторые активы из этого пула находятся в залоге НБУ и Укрэксимбанка. В обеспечении - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области, в т.ч.:

  • 39 000 кв. м промышленной недвижимости;
  • действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к железнодорожному пути и морскому транспортному порту;
  • 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината (предполагалось строительство морского зерноперегрузочного комплекса и двустороннего пирса);
  • действующий масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза (расположен рядом с железнодорожными путями на 5,34 га промышленных земель).

По данным ФГВФЛ, кредиты под залог этих объектов выдавал Дельта Банк для ООО "Ильичевский зерновой порт", ОАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "Ильичевска зерновая компания", ООО "Стройбуд Ильичевск".

Напомним, что в марте финансовая компания Скай Андрея Веревского победила в аукционе площадки Дебтекс Украина, согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, но Окружной административный суд Киева заблокировал эту сделку по иску компании, которая не участвовала в торгах.

Ранее сообщалось, что в феврале ФГВФЛ продал активы 21 банка-банкрота, в том числе активы Дельта Банка на сумму 66,01 млн грн.

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Теги: фгвфл, аукцион, Дельта Банк
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