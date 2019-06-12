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12.06.2019, 18:29

Фонд гарантирования вкладов ликвидирует банк Курченко

Фонд гарантирования вкладов ликвидирует банк Курченко

ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных возмещения вкладчикам АО Брокбизнесбанк

10 июня Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам АО "Брокбизнесбанк" и подал документы на его ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонда гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещений по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014-го. Фонд гарантирования планирует завершить ее в этом году.

Напомним, что по данным Генпрокуратуры, Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в самом банке. 

В октябре 2018-го по ходатайству ГПУ Швейцария арестовала $2 млн на счетах, связанных с Курченко.

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Теги: брокбизнесбанк, Сергея Курченко, фгвфл, ликвидация банка
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