Фонд гарантирования вкладов ликвидирует банк Курченко

10 июня Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированных возмещений вкладчикам АО "Брокбизнесбанк" и подал документы на его ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонда гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещений по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014-го. Фонд гарантирования планирует завершить ее в этом году.

Напомним, что по данным Генпрокуратуры, Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в самом банке.

В октябре 2018-го по ходатайству ГПУ Швейцария арестовала $2 млн на счетах, связанных с Курченко.