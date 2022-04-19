Фонд гарантирования вкладов реструктуризировал долг перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц реструктуризировал долг перед Министерством финансов. Об этом говорится на сайте фонда.

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В период "банкопада" 2014-2015 годов государство одолжило фонду почти 80 млрд грн под 10-14% годовых. По состоянию на апрель 2022 года, по данным директора-распорядительницы ФГВФЛ Светлана Рекрут, фонду осталось вернуть 45 млрд грн основной суммы долга.

Но с учетом процентов к декабрю 2031 общая задолженность будет превышать 100 млрд грн.

Рабочая группа при Совете по финансовой стабильности посчитала, что фонд не сможет накопить средства в таких объемах, поэтому Верховная Рада проголосовала за реструктуризацию долга.

Долг фонда будет пролонгирован до середины 2032 года и привязан к регулярным платежам банков, а проценты по кредитам будут возвращаться с поступлений, которые удастся взыскать с бывших собственников выведенных с рынка банков.

"Реструктуризация не является списанием или прощением долга Фонда. По условиям договора, который мы подписали с Минфином, погашение в части номинала векселей будет осуществляться до июля 2032 года из средств Фонда, превышающих сумму, необходимую для покрытия возможных рисков в банковской системе. А в части, отвечающей начисленным процентам, погашение будет происходить за счет взыскания убытков с бывших собственников и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений", – пояснила финансовый директор фонда Елена Нужненко.

25 февраля НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ. По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ избавил Украину от 46 млрд грн проблемных кредитов.

Андрей Водяный

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