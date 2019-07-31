Фонд гарантирования вкладов ликвидировал еще один банк

30 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал акционерное общество Банк Меркурий.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, запись о прекращении госрегистрации была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - отмечают в ФГВФЛ.

14 марта 2014 года в банк Меркурий была введена временная администрация. В июне того же года Национальный банк принял решение о ликвидации банка.

29 июля ФГВФЛ ликвидировал банк Курченко, а 26 июля коммерческий банк Гефест.