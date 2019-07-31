Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.07.2019, 10:48

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал еще один банк

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал еще один банк

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка Меркурий

30 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал акционерное общество Банк Меркурий.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ, запись о прекращении госрегистрации была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - отмечают в ФГВФЛ.

14 марта 2014 года в банк Меркурий была введена временная администрация. В июне того же года Национальный банк принял решение о ликвидации банка.

29 июля ФГВФЛ ликвидировал банк Курченко, а 26 июля коммерческий банк Гефест.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: банк Меркурий, фгвфл, ликвидация банка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 