Фонд гарантирования вкладов завершает продажу активов Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества неплатежеспособного Дельта Банка. Аукционы начнутся в середине июня и ориентировочно продолжатся до конца августа, сообщает ФГВФЛ.

Всего на продажу будет выставлено более 50 пулов активов на 64 млрд грн, в том числе кредиты физических и юридических лиц, а также недвижимость. Торги планируют проводить на электронной площадке Prozorro.Продажи в виде голландского аукциона, поскольку указанные активы Дельта Банка уже неоднократно пробовали продать ранее.

На голландских аукционах цену лотов определяют потенциальные покупатели: начальная цена лота опускается, пока ее не остановит один из участников аукциона. Как правило, именно такая модель аукционов применяется для продажи проблемных активов банков, которые ликвидируются.

Срок ликвидации Дельта Банка заканчивается в октябре этого года, поэтому его активы будут продаваться массово, пулами и в течение короткого промежутка времени, отмечают в Фонде. И хотя старт продаж произойдет не раньше следующей недели, инвесторам предложили присоединяться уже сейчас. В торгах смогут принять участие все, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.

В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка.

В декабре 2019 года Севнерный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ и арестовал имущество собственника Дельта Банка Николая Лагуна