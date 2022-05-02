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Фридман отрицает вывод средств из украинского Альфа-Банка из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 16:18
Фридман отрицает вывод средств из украинского Альфа-Банка из-за санкций - Фото
Михаил Фридман (фото - пресс-служба YES)

Информация о якобы выводе активов из Альфа-Банка (Киев) либо легализации активов во избежание негативных последствий от санкций, не соответствует действительности. Об этом заявил совладелец Альфа-Банка миллиардер Михаил Фридман в комментарии агентству Интерфакс-Украина.  

"Я в полной мере осознаю серьезность санкций, и мне никогда не пришло бы в голову участвовать в авантюрах по выводу средств. Я осуждаю войну против Украины, считаю ее ужасной трагедией", – заявил Фридман. 

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Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис генерального прокурора в конце апреля арестовали активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка.  

БЭБ обвинило совладельцев банка, что они накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины организовали проведение финопераций, направленных на легализацию активов указанных компаний на сумму более 1 млрд грн и их дальнейший вывод из банковской системы Украины. 

По информации участников банковского рынка, на счетах в банке, на которые был наложен арест, аккумулировались средства для последующей выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами – держателями бумаг, уточняют в агентстве.  

В банке считают сложившуюся ситуацию недоразумением, поскольку средства не выводились, а наоборот – заводились в банк: за период военных действий на указанных счетах сумма увеличилась более чем на 250 млн грн. 

"Банк предоставит регулирующим органам всю запрашиваемую информацию по счетам для снятия блокировки и последующей выплаты средств клиентам в Украине", – прокомментировала пресс-служба банка агентству. 

НБУ в апреле согласовал болгарского экс-министра финансов Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-Банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, чья репутация была признана небезупречной.  

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Дянков получит также право любым образом участвовать в управлении банка и, по согласованию с НБУ, участвовать в общем собрании и рассматривать отчет набсовета банка. 

Ранее, в марте, НБУ признал акционеров Альфа-Банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4018%), потерявшими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке. 

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Роман Брыль
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санкции против россии арест активов вывод средств Альфа-Банк Украина Фридман Михаил
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