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В Украине арестовали 469 млн грн, связанных с Фридманом и его партнерами

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29.04.2022, 16:37
В Украине арестовали 469 млн грн, связанных с Фридманом и его партнерами - Фото
Фото: EPA

Суд арестовал на счету в одном из украинских банков 469 млн грн, связанных с российским олигархом. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и Налоговой службе.

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Правоохранительные органы не говорят имени олигарха или название банка, указывая только то, что деньги "находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в число системно важных банков Украины". Бенефициарными владельцами этого банка являются бизнесмены РФ, а значит, речь идет именно об Альфа-банке – он единственный подходит под это описание.

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По версии следствия, до и во время войны владельцы банка легализовали в Украине активы кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. Часть денег им удалось вывести, а на другую наложили арест.

"Таким образом российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", – считает следствие.

Андрей Водяный
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