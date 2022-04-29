В Украине арестовали 469 млн грн, связанных с Фридманом и его партнерами
Суд арестовал на счету в одном из украинских банков 469 млн грн, связанных с российским олигархом. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и Налоговой службе.
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Правоохранительные органы не говорят имени олигарха или название банка, указывая только то, что деньги "находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в число системно важных банков Украины". Бенефициарными владельцами этого банка являются бизнесмены РФ, а значит, речь идет именно об Альфа-банке – он единственный подходит под это описание.
По версии следствия, до и во время войны владельцы банка легализовали в Украине активы кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. Часть денег им удалось вывести, а на другую наложили арест.
"Таким образом российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины", – считает следствие.
- Четыре крупнейших акционера Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля, на Хана и Кузьмичева санкции наложили 15 марта.
- Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты.
- После войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
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