Германия изменила позицию по Сбербанку и готова рассматривать санкции – Bloomberg

Германия готова рассмотреть вопрос о включении Сбербанка, самого большого банка России, в шестой пакет санкций Европейского Союза, который находится в процессе разработки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Шестой пакет санкций также, вероятно, будет включать в себя поэтапное эмбарго на российскую нефть.

Германия раньше не поддерживала введение санкций против Сбербанка, несмотря на призывы со стороны Польши и стран Балтии, давно требовавших отключить его от международной системы обмена сообщения SWIFT.

В Берлине боялись, что санкции против Сбербанка приведут к перебоям со снабжением энергоресурсов из России. Однако в последние недели позиция Германии существенно изменилась. Министр экономики Германии Роберт Хабек на днях заявил, что нефтяное эмбарго против России "стало приемлемым для Германии".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце сказала, что ЕС будет рассматривать вопросы санкции против Сбербанка, на который приходится 37% российского банковского сектора.

SWIFT – это сервис обмена сообщениями о финансовых операциях. С помощью него банки, включая центробанки, инвестиционные учреждения и компании, обмениваются защищенными сообщениями о платежах, торгах или ценных бумагах.

Санкции против Сбербанка уже ввели США и Великобритания. Его гендиректор Герман Греф находится под индивидуальными санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

В начале марта 2022 года Евросоюз согласился отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк Россия, Совкомбанк и ВЭБ. Затем отключили еще три банка из Беларуси: Банк Развития, Белагропромбанк, банк Дабрабит.

Андрей Водяный

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