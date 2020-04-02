Глава электронного бизнеса ПриватБанка покидает должность

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Наблюдательный совет ПриватБанка прекратил трудовой договор с членом правления по вопросам электронного бизнеса Сергеем Харитичем. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно этому сообщению, Харитич покинет должность 3 апреля. Такое решение было принято на заседании набсовета 31 марта.

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Сергей Харитич работал в ПриватБанке с сентября 2018 года и отвечал за работу и развитие онлайн-банкинга Приват24.

Сообщается также, что вместо него пока никто не избран.

Дополнено в 16:35. В пресс-службе ПриватБанка LIGA.net сообщили, что Сергей Харитич решил продолжить карьеру и развитие финтеха за пределами ПриватБанка, и набсовет одобрил его отставку по собственному желанию.



Команда электронного бизнеса временно будет работать под руководством члена правления по вопросам IT Андрея Гриценюка.

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В середине сентября 2019-го ПриватБанк представил обновленное приложение Privat24 с функцией биометрической оплаты покупок FacePay .