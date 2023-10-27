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Глава НБУ открыл банку для сбора донатов на БПЛА. monobank: Это признание

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 13:52
Глава НБУ открыл банку для сбора донатов на БПЛА. monobank: Это признание - Фото
Фото: Андрій Пишний/Facebook

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Робертом Бровди, позывной "Мадяр", открыли банку в monobank для сбора средств на приобретение дронов с тепловизорами для бригады НГУ "Буревий". Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.  

"Это признание. Еще никогда главы НБУ не использовали инструменты коммерческих банков", — написал Гороховский в соцсетях.

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Сбор донатов на покупку дронов DJI Mavic 3T продлится до конца следующей недели, уточнил Андрей Пышный на своей странице в Facebook.  

Глава НБУ и "Мадяр" разыграют уникальные призы среди доноров на БПЛА.

"В наших руках, без преувеличения, уникальный лот. Это футболка из неофициального мерча НБУ с собственноручными подписями Валерия Залужного, Василия Малюка и Кирилла Буданова!" — написал Пышный.

Цель — собрать 2 млн грн. По состоянию на 13:25 пятницы, 27 октября, собрано более 15 000 грн. Через 15 минут сбор закрыли. В банке было уже более 2 млн грн.

 Ссылка на банку — тут.  

Читайте также: Без мошенничества. Как проверять сборы для военных и их авторов.  

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Роман Брыль
Андрей ПышныйMonobankнацбанкБПЛАдонаты на ВСУМадяр
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