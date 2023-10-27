RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Голова НБУ відкрив банку для збору донатів на БПЛА. monobank: Це визнання

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 13:52
Голова НБУ відкрив банку для збору донатів на БПЛА. monobank: Це визнання - Фото
Фото: Андрій Пишній/Facebook

Голова Національного банку України Андрій Пишний сумісно з Робертом Бровді, позивний "Мадяр", відкрили банку в monobank для збору коштів на придбання дронів з тепловізорами для бригади НГУ "Буревій". Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Це визнання. Ще ніколи голови НБУ не використовували інструменти комерційних банків", – написав Гороховський у соцмережах.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Збір донатів на купівлю дронів DJI Mavic 3T триватиме до кінця наступного тижня, уточнив Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Голова НБУ та "Мадяр" розіграють унікальні призи серед донорів на БПЛА.

"У наших руках, без перебільшення, унікальний лот. Це футболка з неофіційного мерчу НБУ з власноручними підписами Валерія Залужного, Василя Малюка та Кирила Буданова!" – написав Пишний.

Мета – зібрати 2 млн грн. Станом на 13:25 п'ятниці, 27 жовтня, було зібрано понад 15 000 грн. За 15 хвилин збір вже було закрито. В банці було вже понад 2 млн грн.

Посилання на банку — тут.

Читайте також: Без шахрайства. Як перевіряти збори для військових та їх авторів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Роман Бриль
БПЛАНацбанкMonobankАндрій Пишнийдонати на ЗСУМадяр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 