Голова НБУ відкрив банку для збору донатів на БПЛА. monobank: Це визнання
Голова Національного банку України Андрій Пишний сумісно з Робертом Бровді, позивний "Мадяр", відкрили банку в monobank для збору коштів на придбання дронів з тепловізорами для бригади НГУ "Буревій". Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Це визнання. Ще ніколи голови НБУ не використовували інструменти комерційних банків", – написав Гороховський у соцмережах.
Збір донатів на купівлю дронів DJI Mavic 3T триватиме до кінця наступного тижня, уточнив Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.
Голова НБУ та "Мадяр" розіграють унікальні призи серед донорів на БПЛА.
"У наших руках, без перебільшення, унікальний лот. Це футболка з неофіційного мерчу НБУ з власноручними підписами Валерія Залужного, Василя Малюка та Кирила Буданова!" – написав Пишний.
Мета – зібрати 2 млн грн. Станом на 13:25 п'ятниці, 27 жовтня, було зібрано понад 15 000 грн. За 15 хвилин збір вже було закрито. В банці було вже понад 2 млн грн.
Посилання на банку — тут.
- З початку 2023 року з початку року українці задонатили 12,5 млрд гривень.
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