Голова НБУ відкрив банку для збору донатів на БПЛА. monobank: Це визнання

Голова Національного банку України Андрій Пишний сумісно з Робертом Бровді, позивний "Мадяр", відкрили банку в monobank для збору коштів на придбання дронів з тепловізорами для бригади НГУ "Буревій". Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Це визнання. Ще ніколи голови НБУ не використовували інструменти комерційних банків", – написав Гороховський у соцмережах.

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Збір донатів на купівлю дронів DJI Mavic 3T триватиме до кінця наступного тижня, уточнив Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Голова НБУ та "Мадяр" розіграють унікальні призи серед донорів на БПЛА.

"У наших руках, без перебільшення, унікальний лот. Це футболка з неофіційного мерчу НБУ з власноручними підписами Валерія Залужного, Василя Малюка та Кирила Буданова!" – написав Пишний.

Мета – зібрати 2 млн грн. Станом на 13:25 п'ятниці, 27 жовтня, було зібрано понад 15 000 грн. За 15 хвилин збір вже було закрито. В банці було вже понад 2 млн грн.

Посилання на банку — тут.

З початку 2023 року з початку року українці задонатили 12,5 млрд гривень.

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