Глава Совета НБУ: Налоговой службе надо предоставить доступ к банковской тайне

Глава Совета Национально банка Украины Богдан Данилишин выступил за предоставление налоговой службе доступа к банковским счетам компаний. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только для правоохранительных органов, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов", - написал Данилишин.

Пересмотр подходов к банковской тайне позволит Украине присоединится к группе из более 100 стран-подписантов соглашения об автоматическом обмене финансовой информации по единому стандарту ОЭСР, добавил глава Совета НБУ.

Раскрытие информации о финансовых счетах является всемирным трендом, которые постепенно, но неотвратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого, добавил Богдан Данилишин.

Он помнил, что в январе 2020 года НБУ внес изменения в нормативно-правовые акты, упростив банкам порядок раскрытия банковской тайны на запрос правоохранительных органов.

По оперативным данным Госказначейства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета за 8 месяцев текущего года составили 355,7 млрд грн, что больше прошлогодних показателей на данный период на 17,3% (на 52,5 млрд).

"Выполнение плана налоговых поступлений происходит за счет повышения эффективности борьбы с теневыми схемами без усиления давления на добросовестных налогоплательщиков", - резюмировал Данилишин.

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Роман Брыль

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