Налоговая служба четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов

Государственная налоговая служба собрала в августе на 14 млрд грн больше налогов, чем было запланировано на указанный месяц. Это уже четвертый месяц кряду, когда налоговая перевыполняет индикативные показатели, сообщает пресс-служба министерства финансов.

В мае сумма сбора налогов превысила индикативный показатель на 3,6 млрд грн, в июне – на 6,4 млрд грн, июле – на 5,6 млрд грн.

Налоговая служба увеличила сборы за счет сокращения невыполнения плановых показателей доходов общего фонда госбюджета, которые накопились за первые четыре месяца года: с 44,2 млрд грн (на 1 мая) до 18,4 млрд (на 1 сентября).

Также перевыполнение плана стало возможным благодаря увеличению дополнительных поступлений от НДС в августе на сумму 9,2 млрд грн.

Читайте также: Украинцы мало знают о налогах, но хотят их снижения. Исследование

"Таким образом, в мае-августе не только ликвидировано отставание (от плановых показателей налоговых сборов- ред.), допущенное в январе-апреле на сумму 11,7 млрд грн, но и достигнуто перевыполнение индикатива за январь-август: плюс 17,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Такая позитивная динамика является результатом борьбы с налоговыми злоупотреблениями, теневыми схемами и "скрутками", объясняет Кабмин.

В июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, а план выполнен на 105,4%.

За май-июнь налоговая служба сократила отставание от годового плана с 11,1 млрд грн до 1,7 млрд грн для этого периода.

25 августа Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сообщил, что за январь-август 2020 года в общий фонд госбюджета ожидается поступлений на 352,5 млрд грн. Это на 14,6 млрд больше, чем предусмотрено росписью Министерства финансов.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.