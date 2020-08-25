В налоговой ждут перевыполнения плана поступлений в госбюджет в августе

За январь-август 2020 года в общий фонд госбюджета ожидается поступлений на 352,5 млрд грн, заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Это на 14,6 млрд больше, чем предусмотрено росписью Министерства финансов.

За этот период получено на 49,3 млрд больше средств (16,3%), чем в прошлом году. Рост поступлений от НДС вырос на 5,4 млрд грн или в 1,6 раза по сравнению с августом 2019 года.

В налоговой отметили, что за январь-август план по НДС был перевыполнен на 19,7 млрд грн или 36,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Любченко подчеркнул, что еще в апреле госбюджет недополучил 11,7 млрд грн, однако теперь план удалось даже перевыполнить.

По данным ГНС, при падении ВВП в первом полугодии на 6,5%, темпы роста общих поступлений, которые контролируются ГНС, за 8 месяцев этого года составляют 10,1%.

Министр финансов отметил, что на результативность работы фонда повлияла институциональная реформа налоговой службы и изменение приоритетов в деятельности.

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В июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн , а план выполнен на 105,4%.

За май-июнь налоговая служба сократила отставание от годового плана с 11,1 млрд грн до 1,7 млрд грн для этого периода .

налоговая служба увеличила налоговую нагрузку на НДС до 3,47%. В 2019 году она составляла в 2,6%. По словам Любченко, ГНС собирается увеличивать налоговые поступления за счет налогообложения теневого бизнеса. В августе

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Александр Мясищев

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