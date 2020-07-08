"Тень", акцизы, НДС: Глава налоговой видит потенциал для роста поступлений

Государственная налоговая служба увеличила налоговую нагрузку на НДС до 3,47% со среднегодового показателя в 2019 году в 2,6%. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ГНС Алексей Любченко.

"Я хочу, чтобы мой период оценивали по длинному временному ряду. Простой пример: за неполный июнь у нас уже собрано 20,2 млрд грн НДС. Год назад в этом же месяце было 18,5 млрд. При этом мы понимаем, что сейчас происходит с экономикой. По налоговой нагрузке на НДС вышли на 3,47%. До моего прихода не было выше 3% (2,6% за 2019 год). Это уже результат", - сказал он.

По его словам, ГНС видит потенциал для дальнейшего роста налоговых поступлений за счет налогообложения теневого бизнеса.

"У нас теневая экономика занимает не менее трети ВВП. Это где-то 1,2 трлн грн в год – эквивалент годового бюджета страны. По нашим подсчетам, легализация уклонения от НДС по сельхозпродукции – это где-то 25 млрд грн в год, импортная контрабанда – еще около 15 млрд. Дальше – акцизы. Украина, по данным, профильных ассоциаций потребляет около 36 млн дал спирта в год. Производство – 22, импорт – 2. Итого, 9-12 млн дал где-то теряется. Это потенциальные налоги", - отметил Любченко.

По его данным, в мае и июне (первых двух полных месяцах работы Любченко), ГНС сократили отставание от годового плана для этого периода с 11,1 млрд грн на 1 мая до 1,7 млрд грн на 1 июля.

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29 апреля Алексей Любченко был назначен главой налоговой. Его досье читайте здесь.

О приоритетах работы главы налоговой Любченко можно узнать тут.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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