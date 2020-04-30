Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый глава налоговой назвал приоритеты в работе службы

Новый глава налоговой назвал приоритеты в работе службы
30.04.2020, 17:42

В налоговой прошло селекторное совещание с новым главой ГНС и министром финансов

В Государственной налоговой службе (ГНС) прошло селекторное совещание с участием министра финансов Сергея Марченко, во время которого новый глава налоговой Алексей Любченко расставил основные акценты в дальнейшей работе службы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди названных приоритетов:

- смещение административных усилий от контроля доходов над контролем богатств;

- сосредоточение внимания на экологических налогах;

- проработка вопроса имплементации плана BEPS;

- минимизация потерь бюджета из-за наличия налоговых разрывов, в первую очередь, в имущественных налогах, а также по источникам поступлений и по отраслям;

- увеличение “дистанции” между налогоплательщиком и налоговым инспектором;

- наполнение администрирования современными электронными сервисами;

- равенство и справедливость в администрировании по отношению ко всем налогоплательщикам;

- внимание на наиболее рисковых сферах налогообложения и двойной контроль над рисками при администрировании НДС.

“Что получит страна - однозначно должна получить исполнение государственного бюджета”, - приводит пресс-служба ГНС слова Любченко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

Марина Кучук
Напишите нам
Государственная налоговая служба налоговая Алексей Любченко
Комментарии
Последние новости
 