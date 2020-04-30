Новый глава налоговой назвал приоритеты в работе службы

В Государственной налоговой службе (ГНС) прошло селекторное совещание с участием министра финансов Сергея Марченко, во время которого новый глава налоговой Алексей Любченко расставил основные акценты в дальнейшей работе службы.

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Среди названных приоритетов:

- смещение административных усилий от контроля доходов над контролем богатств;

- сосредоточение внимания на экологических налогах;

- проработка вопроса имплементации плана BEPS;

- минимизация потерь бюджета из-за наличия налоговых разрывов, в первую очередь, в имущественных налогах, а также по источникам поступлений и по отраслям;

- увеличение “дистанции” между налогоплательщиком и налоговым инспектором;

- наполнение администрирования современными электронными сервисами;

- равенство и справедливость в администрировании по отношению ко всем налогоплательщикам;

- внимание на наиболее рисковых сферах налогообложения и двойной контроль над рисками при администрировании НДС.

“Что получит страна - однозначно должна получить исполнение государственного бюджета”, - приводит пресс-служба ГНС слова Любченко.

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