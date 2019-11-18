Прокуроры просят ареста главы Укрэксимбанка: залог 100 млн грн

Сегодня, 18 ноября, в Печерском районном суде Киева главе Укрэксимбанка Александру Гриценко выдвинуто обвинение в содействии легализации $100 млн. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с заседания в Печерском районном суде Киева. Заседание по избранию меры пресечения началось около 14:00.

Прокуроры требуют арестовать подозреваемого на 55 дней с правом предоставления залога в размере 100 млн грн.

В свою очередь сторона защиты настаивает на незаконном задержании Гриценко: подозрение якобы объявлено не было.

Гриценко подозревают в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.