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Прокуроры просят ареста главы Укрэксимбанка: залог 100 млн грн

Прокуроры просят ареста главы Укрэксимбанка: залог 100 млн грн
18.11.2019, 15:26

Александра Гриценко подозревают в содействии легализации $500 млн

Сегодня, 18 ноября, в Печерском районном суде Киева главе Укрэксимбанка Александру Гриценко выдвинуто обвинение в содействии легализации $100 млн. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с заседания в Печерском районном суде Киева. Заседание по избранию меры пресечения началось около 14:00. 

Прокуроры требуют арестовать подозреваемого на 55 дней с правом предоставления залога в размере 100 млн грн.

В свою очередь сторона защиты настаивает на незаконном задержании Гриценко: подозрение якобы объявлено не было.

Гриценко подозревают в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн.

  • 16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Его поместили в изолятор временного содержания. "В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов", - сообщили в СБУ.
  • В наблюдательном совете и правлении Укрэксимбанка заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.

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Укрэксимбанк
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