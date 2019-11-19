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Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью - Минфин

Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью - Минфин
19.11.2019, 14:54

Прибыль государственных банков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора

По итогам III квартала банки государственного сектора получили доход более 30 млрд грн, что вдвое больше прибыли этих банков за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Министермтва финансов Украины.

На 1 октября прибыль госбанков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины суммы сформировал ПриватБанк - 27 млрд грн.

В Минфине отмечают, что в III квартале продолжился активный рост потребительского кредитования, которое из-за высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физлиц в госбанках в III квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или 17%), что также положительно отразилось на качестве кредитного портфеля.

Кроме того, выросли и депозиты корпоративного сектора - более чем на 15 млрд грн по сравнению с прошлым кварталом.

  • По данным НБУ, по итогам III квартала платежеспособные банки получили 48,4 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн).
  • В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

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Минфин госбанки прибыль банков
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