Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью - Минфин

По итогам III квартала банки государственного сектора получили доход более 30 млрд грн, что вдвое больше прибыли этих банков за весь прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба Министермтва финансов Украины.

На 1 октября прибыль госбанков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины суммы сформировал ПриватБанк - 27 млрд грн.

В Минфине отмечают, что в III квартале продолжился активный рост потребительского кредитования, которое из-за высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков. Объем кредитов физлиц в госбанках в III квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или 17%), что также положительно отразилось на качестве кредитного портфеля.

Кроме того, выросли и депозиты корпоративного сектора - более чем на 15 млрд грн по сравнению с прошлым кварталом.