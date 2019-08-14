Госисполнители начали взимать с владельца Укртелекома 810 млн грн

Государственная исполнительная служба (ГИС) открыла исполнительное производство по принудительному исполнению приказа Хозяйственного суда Киева. Суд постановил взыскать с Укртелекома 810 млн грн задолженности по облигациям в пользу Укрэксимбанка.

Как передает Finbalance, об этом говорится в постановлении Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 августа.

"Решением Хозяйственного суда Киева от 11.10.2016 (дело №910/31771/15), оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозсуда от 28.08.2018 и постановлением Верховного Суда от 31.10.2018, был удовлетворен иск Укрэксимбанка о взыскании с ООО ЕСУ 810 млн грн задолженности по облигациям (процентный доход)", - говорится в сообщении.

Ранее Укрэксимбанк (как и Ощадбанк) жаловался, что ГИС не взимает долги с ООО ЕСУ.

В июне 2017 года Укрэксимбанк через суд потребовал взыскать с Укртелекома 1 млрд 115 млн 660 тыс. 929,04 грн.

Однако Верховный суд Украины отклонил основные требования Укрэксимбанка к Укртелекому, постановив взыскать с него в пользу банка 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн - 3% годовых.