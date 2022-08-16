Гривня продолжает укрепляться на межбанке. Итоги торгов

Во вторник, 16 августа, торги за евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,1317/37,5030, к закрытию они снизились до 37,0586/37,4292.

Динамика межбанковского курса по графику

Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились, потому что курс фиксирован.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Андрей Водяный

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