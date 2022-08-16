Гривня продолжает укрепляться на межбанке. Итоги торгов
16.08.2022, 18:24
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 16 августа, торги за евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,1317/37,5030, к закрытию они снизились до 37,0586/37,4292.
Динамика межбанковского курса по графику
Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились, потому что курс фиксирован.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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