Гривня слабеет: Какие курсы доллара и евро установил НБУ на завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 22 октября курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,2833 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта сбросила 9 коп. и составляет 44,813 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 21 октября, составил 41,05 грн, курс продажи – 41,53 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,58 грн, для продажи – 45,31 грн.