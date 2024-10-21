Гривня слабшає: Які курси долара та євро встановив НБУ на завтра

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 22 жовтня курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,2833 за 1 долар.

Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта скинула 9 коп. і становить 44,813 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 21 жовтня, склав 41,05 грн, курс продажу – 41,53 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 44,58 грн, для продажу – 45,31 грн.