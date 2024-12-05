Гривня укрепилась к доллару: какой курс в банках

Средний курс доллара в украинских банках снизился на 5 копеек

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Каков наличный курс доллара

В четверг, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на 5 копеек и составляет 41,44 грн. Курс продаж тоже снизился на 5 коп. – до 41,93 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,9 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,83 грн, максимальный – 42,0 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро не изменился и составил 43,55 грн. Курс продаж снизился примерно на 4 коп. — до 44,27 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,65 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,0 грн, а максимальный – 44,6 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого вырос на 1 коп. Курс покупки составляет 9,85 грн. Курс продажи – 10,43 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,15 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 10,7 грн.